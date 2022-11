Meteo, nei prossimi 10 giorni più pioggia che da inizio anno: allerta gialla in Sicilia

Nei prossimi 10 giorni cadrà più pioggia di quanta si è registrata dall’inizio dell’anno e per domani è allerta gialla in Sicilia. Le previsioni per i prossimi giorni sono, fino a lunedì, decisamente autunnali con qualche fenomeno intenso. «Ma attenzione - rileva Tedici de il Meteo.it- ci potrebbero essere delle potenziali situazioni alluvionali anche la prossima settimana, con la formazione di un ciclone molto profondo e pericoloso sul Tirreno da martedì 22 novembre». Secondo Tedici, in alcune zone del Nord, specie al Nord-Ovest gli accumuli annuali fino ad oggi sono inferiori localmente ai 300 mm di pioggia: «ebbene i modelli meteo al momento - precisa - prevedono un quantitativo maggiore su alcune zone da oggi fino al 24 novembre: in seguito potrebbe rimontare l’anticiclone ma è decisamente presto per vedere la luce in fondo al tunnel». Se sarà autunno fino a lunedì, aggiunge ancora il meteorologo, «con il possibile affondo del suddetto ciclone entreremo in una fase invernale». Al momento, «in un contesto di piogge alternate a momenti asciutti - continua Tedici - dobbiamo segnalare la possibile formazione di nebbie fitte al Nord la prossima notte e fino al primo pomeriggio di domani; in seguito vediamo la possibilità di locali gelate in Pianura Padana domenica; per il resto il copione sarà sempre lo stesso, cieli grigi, nuvole e piogge».

Previsioni

Giovedì 17. Al nord: nuvoloso, in serata nuovo peggioramento. Al centro: nuvoloso con peggioramento dalla sera. Al sud: temporaneo miglioramento con nuvole sparse. In Sicilia la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido da oggi pomeriggio e fino alle 24.00 di domani.

Venerdì 18. Al nord: piogge sparse. Centro: maltempo. Sud: piogge in arrivo.

Tendenza: maltempo anche nel weekend soprattutto il sabato, prossima settimana ancora all’insegna delle piogge.

© Riproduzione riservata