Torna Scipione, sempre più caldo: in Sicilia temperature fino a 36 gradi

Torna l’anticiclone africano Scipione e nei prossimi giorni farà sempre più caldo raggiungendo il picco a metà della prossima settimana. L'intensa ondata di calore sta arrivando in tutta Italia, ma soltanto nei prossimi giorni sarà più intensa.

Le temperature nel week end

Nel week end, in tutta Italia, secondo i meteorologi, ci saranno condizioni gradevoli con molto sole. Sulle regioni meridionali persisterà il vento di Maestrale e le temperature resteranno localmente sotto la media del periodo anche se in leggero aumento rispetto alla giornata di ieri.

Le temperature all'inizio della prossima settimana

Dopo le piogge di due giorni fa e il vento fresco, la prossima settimana Scipione irromperà con forza portando caldo ovunque. Lunedì le temperature in Sicilia saranno in rialzo, con massime tra 28 e 33. Il caldo aumenterà tra martedì pomeriggio e mercoledì quando la colonnina di mercurio raggiungerà in alcune zone anche i 36 gradi.

Perchè l'anticiclone si chiama Scipione

Publio Cornelio Scipione, politico e militare detto "Scipione l'Africano", si guadagnò il cognomen ex virtute di "Africano" a seguito della vittoriosa campagna in Africa, durante la quale sconfisse il generale cartaginese Annibale nella battaglia di Zama. L'anticiclone che si sta per abbattere sull'Italia, portando aria molto caldo di origine subtropicale africana, viene chiamato così, ispirato alla forza dell'esercito di Scipione sulle campagne africane.

© Riproduzione riservata