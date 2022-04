In Sicilia torna il sole per il 25 aprile, anche le temperature in aumento

Dopo il vento e i piovaschi di queste ultime ore, da domani e anche il 25 aprile la Sicilia vedrà tornare il bel tempo. "Tra sabato e domenica deciso miglioramento del tempo e nuovo marcato rialzo delle temperature" dicono i metereologi di 3bMeteo relativamente alla Sicilia. Insomma, sembra finalmente essere arrivata la primavera, con qualche giorno di ritardo.

In aumento anche le temperature che in media saranno sui venti gradi nelle ore più calde della giornata, con picchi di 25 gradi nella zona di Trapani e 26 nella giornata di domenica nella Sicilia sud-orientale, in particolare nel Siracusano. Anche per il 25 aprile la scampagnata dovrebbe essere al sicuro su tutta la Sicilia e non solo: "Un campo di alte pressioni - spiegano gli esperti di 3bMeteo - abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata".

Anche per il 25 aprile temperature tipicamente primaverili con punte di 25 gradi, chissà se qualcuno ne approfitterà per i primi bagni al mare, in attesa della stagione balneare che in Sicilia prenderà il via ufficiale domenica primo maggio.

