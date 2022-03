Maltempo, domenica di vento in Sicilia: allerta della protezione civile

L'ultimo weekend di marzo porta tempo instabile in Sicilia. Venti da forti a burrasca riguarderanno anche parte della giornata di domenica tanto da coinvolgere le zone costiere con il rischio mareggiate.

A causare questa parentesi di maltempo è una "circolazione depressionaria" di origine afro-mediterranea, sostenuta dal vento di scirocco. La protezione civile ha così diramato un'allerta meteo: si tratta di un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali su alcuni settori della Sicilia.

Le piogge, come spiegano da 3B Meteo, riguarderanno la Sicilia sud-orientale nelle prime ore di domenica e tenderanno ad estendersi successivamente verso la Calabria, il Salernitano e l'entroterra campano. Per lunedì si prevede l'ingresso di aria più secca, ma al mattino il tempo sarà ancora instabile. Lungo il litorale tirrenico, in particolare, ci saranno deboli piogge, ma nel corso della giornata è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità. Sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge al mattino, schiarite in serata. Sull'area dello Stretto, invece, si prevede cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Deboli piogge e schiarite in serata nella Sicilia centro-meridionale.

Occorrerà attendere martedì, invece, come spiegano da 3B Meteo per rivedere tempo stabile e soleggiato in tutta l'Isola, a eccezione di alcuni piccoli annuvolamenti solo nelle ore serali.

