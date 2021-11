In Sicilia ancora temporali e nubifragi, nel week end torna il sole

L'apice della fase di maltempo sulla Sicilia orientale è arrivato. Rovesci, temporali e locali nubifragi stanno mettendo a dura prova i Peloritani e il versante ionico dell'Etna. Le temperature sono ancora in leggero calo. La perturbazione, secondo le previsioni di 3BMeteo, proseguirà anche nella giornata di domani, venerdì 12 novembre, con piogge e temporali, localmente di forte intensità. Stavolta, la parte della Sicilia maggiormente interessata dai fenomeni, sarà la Sicilia centro-orientale.

Maltempo, le previsioni nel week end in Sicilia

Il maltempo, però, darà una tregua nel fine settimana. Già da sabato le piogge saranno davvero residue con i venti che spazzeranno le nuvole. Andrà decisamente meglio domenica: "La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera". Nell'Isola sarà sempre presente il vento e i mari rimarranno mossi.

Maltempo, le previsioni nel resto d'Italia

Piogge sono previste domani anche nel Lazio interno, Abruzzo, Molise, Sardegna Calabria e Campania, mentre sul resto d’Italia il tempo sarà più asciutto e anche via via più soleggiato al Nordest e in Lombardia. Nel corso del weekend un nuovo peggioramento comincerà a interessare l’Italia a partire da sabato sera quando una perturbazione comincerà a far piovere al Nord. Qualche piovasco potrà ancora interessare il Lazio e precipitazioni irregolari le regioni meridionali. Domenica il fronte perturbato si inasprirà su tutte le regioni settentrionali, sulla Sardegna, sulla Toscana e a tratti pure sul Lazio: su tutte queste zone ci saranno rovesci e locali temporali.

© Riproduzione riservata