Maltempo: prosegue l'allerta arancione in Sicilia, una breve tregua soltanto nel week end

Continua il maltempo in Sicilia in queste ore, con temporali e vento. Così come previsto, le abbondanti piogge sono le protagoniste del mercoledì ma anche nei prossimi giorni non andrà meglio. L'allerta arancione previsto per oggi è stato prorogato dalla protezione civile anche per la giornata di domani: "Il vortice depressionario posizionato tra il mar Mediterraneo occidentale e il Nord continua a convogliare un flusso di correnti sud-orientali umide e instabili verso la nostra Penisola - fa sapere il dipartimento -. Ciò determina un tempo spiccatamente instabile sulle regioni centro-meridionali, in particolare sui settori tirrenici, con precipitazioni a carattere temporalesco soprattutto sulla Sicilia".

Allerta arancione, le previsioni per domani

E così, sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse anche per la giornata di domani 11 novembre. Temporali e forte vento sono previsti nelle prossime ore nei settori meridionali e orientali della Sicilia. Secondo 3BMeteo, ci saranno locali nubifragi e rischio di criticità idrauliche e idrogeologiche sul Trapanese, sul Palermitano occidentale e sull'Agrigentino, poi su Catanese, versante ionico dell'Etna e dorsale dei Peloritani.

Le previsioni per i prossimi giorni

L'apice della fase di maltempo sulla Sicilia orientale sarà domani, giovedì, con rovesci, temporali e locali nubifragi tra i Peloritani e il versante ionico dell'Etna. I venti saranno moderati. Venerdì la perturbazione si sposterà sulle regioni meridionali con piogge e temporali, localmente di forte intensità e la zona maggiormente interessate dai fenomeni, sarà quella centro-orientale. Sabato si assisterà ad una tregua in tutta l'Isola, con cielo parzialmente nuvoloso, le piogge torneranno soltanto domenica sera nella parte orientale.

