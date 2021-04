Maltempo agli sgoccioli, nel week end arriva il caldo: in Sicilia temperature vicine ai 26 °C

La primavera tarda ad arrivare: un mese di aprile quasi sempre sotto media con valori più invernali che primaverili, ma la situazione sta lentamente cambiando. La massa d'aria che sta per raggiungere il mediterraneo centrale e l'Italia, affermano i meteorologi di 3Bmeteo, è di gran lunga più mite delle precedenti ma almeno in una prima fase sarà accompagnata da una fase di maltempo che manterrà le temperature ancora sotto media su una buona porzione della Penisola, poi con la maggiore stabilità arriverà anche il caldo con massime che schizzeranno anche sopra media su diverse regioni.

Temperature giovedì

La nuova fase di maltempo mantiene i valori sotto media al Centro Sud salvo locali aumenti dettati dallo scirocco. In media Isole Maggiori, Toscana e Italia del Nord con massime anche fino a 20-21°C.

Temperature venerdì

Ancora leggermente sotto media il Centro Adriatico mentre le temperature tornano in media sulle regioni tirreniche. Permane un sotto media al Sud a causa delle piogge mentre Nord e isole faranno registrare valori in media, anche in leggero aumento al Nord.

Temperature sabato

Passata la fase di maltempo le temperature tendono a rientrare in media anche al Sud con qualche refolo fresco e sotto media su Puglia e Calabria. Restano in media Sicilia e Sardegna mentre salgono sopra media le regioni centrali tirreniche e tutto il Nord con valori in Valpadana anche fino ai 24-25°C.

Temperature domenica

Ulteriore aumento termico sulle regioni centro settentrionali, la Campania e la Puglia che finiscono sopra media con massime anche fino ai 26°C sulle interne della Toscana e della Sardegna. In media Liguria, Sicilia, Calabria e Salento.

