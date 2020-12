Il maltempo dà tregua alla Sicilia, domani temperature in rialzo

Tempo in miglioramento in tutta Italia da domani, in particolare sono previste maggiori schiarite in Sicilia e temperature stabili in rialzo secondo le previsioni di 3BMeteo. Ma il tempo potrebbe tornare a peggiorare da mercoledì.

Domani al Nord sono previste residue nevicate fino a bassa quota su Trivento, Alpi, Prealpi; nebbie tra Valpadana e Piemonte, qualche pioggia in Liguria ed est Lombardia. Temperature in rialzo, massime tra 3 e 7. Al Centro rovesci e temporali in Toscana, con nevicate oltre i 900-1100 m, in rapida estensione a Umbria e Lazio. Temperature stabili, massime tra 9 e 13. Al Sud piogge su Campania, Basilicata, Molise, Lucania, alta Puglia e Calabria tirrenica; maggiori schiarite in Sicilia. Temperature stabili o in rialzo, massime tra 12 e 18.

Mercoledì 30 dicembre al Nord annuvolamenti a tratti compatti e ancora qualche debole pioggia su Emilia e Triveneto; assenza di fenomeni al Nordovest, schiarite sulle Alpi. Temperature stabili, massime tra 3 e 7. Al Centro nubi e rovesci sul versante tirrenico, neve sull'Appennino oltre i 700-1000m; tempo più stabile e asciutto sull'Adriatico. Temperature in calo, massime tra 8 e 12. Al Sud condizioni di spiccata instabilità, specie lungo i versanti tirrenici, con rovesci e locali temporali. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 16.

Giovedì 31 dicembre al Nord in prevalenza soleggiato, malgrado il transito di innocue velature; dalla sera neve a bassa quota su Alpi occidentali e qualche pioggia in Liguria. Temperature stabili, massime tra 3 e 8. Al Centro nuvolosità irregolare, con piogge e rovesci dalla sera su Toscana ed Umbria; neve sui rispettivi rilievi, anche in collina. Temperature in calo, massime tra 8 e 12. Al Sud qualche pioggia su Gargano, Lucania e Calabria; deboli nevicate in Appennino oltre i 900m di quota. Temperature in calo, massime tra 10 e 14.

