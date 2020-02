San Valentino con temperature primaverili, in Sicilia si sfioreranno i 20 °C

Poche, pochissime piogge, temperature calde: l'inverno, fino ad adesso, non si è proprio avvertito. Anche febbraio sembra che debba essere ricordato come uno dei mesi più caldi di sempre. Secondo il team del sito www.iLMeteo.it ieri molti termometri hanno superato i 22 C sia al Nord sia al Centro-Sud (25 C a Catania) e temperature vicino ai 20 C a Torino e Milano (18 e 19 rispettivamente), valori decisamente primaverili che invernali.

Con febbraio sembra essere sbocciata la primavera e questo andamento andrà avanti per giorni: fino alla fine di febbraio l’alta pressione, a parte qualche debole incrinatura, sarà la protagonista assoluta del tempo sull'Italia.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che, a parte qualche veloce pioggia al Centro-Sud attesa nel giorno di San Valentino, il tempo sarà asciutto e soleggiato con un clima gradevole su tutte le regioni.

Febbraio primaverile a Palermo: le foto dalla spiaggia di Mondello La spiaggia di Mondello stamattina I palermitani hanno voluto godersi un po’ di sole Febbraio 2020 può essere considerato come uno dei mesi più caldi di sempre Toccati i 22 gradi da Nord a Sud Sole e mare calmo Tempo ancora bello nei prossimi giorni a parte qualche veloce pioggia al Centro-Sud attesa nel giorno di San Valentino C’è chi ha approfittato per una passeggiata vista mare Anche il weekend si preannuncia soleggiato in diverse regioni Un clima anomalo quello che si sta registrando in questi giorni C’è chi ha voluto trascorrere qualche ora in spiaggia Mondello è sempre la meta preferita dai palermitani in giornate come questa Ieri a Catania si sono registrati ben 25 gradi

Anche il weekend si preannuncia soleggiato su tutte le regioni, fatta eccezione per una maggior nuvolosità sulla Liguria e l’alta Toscana.

