Arriva l'anticiclone sull'Italia, dopo le piogge temperature primaverili anche in Sicilia

L’Europa sta per essere invasa da un potentissimo anticiclone e anche l’Italia verrà inglobata in questa sorta su super anticiclone, ma prima di ciò alcune regioni dovranno fare i conti con una bassa pressione collocata sul Mediterraneo occidentale. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi, lunedì 20 gennaio, la Sardegna sarà investita da piogge diffuse e venti tesi di Scirocco.

Le precipitazioni potranno assumere carattere di nubifragi sui settori orientali dell’isola. Qualche pioggia bagnerà anche il Sud, ma a carattere sparso. Bel tempo sul resto d’Italia grazie all’aumento della pressione.

Da martedì e fino a venerdì pomeriggio l’anticiclone comincerà a proteggere il nostro Paese, l’instabilità sulla Sardegna si assorbirà entro martedì con ultime piogge, possibili anche tra il reggino e la Sicilia ionici.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che grazie all’aumento della pressione che regalerà giornate soleggiate, le temperature cominceranno a salire raggiungendo valori quasi primaverili al Centro-Sud. 15-17 C sono attesi su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, ma anche sul Lazio come ad esempio a Roma (15 C). Al Nord si toccheranno i 12-13 C sulle valli alpine e in Liguria, qualche grado in meno invece sulla Pianura Padana. AGI

