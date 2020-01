Maltempo, venti forti e mareggiate sulla Sicilia: scatta l'allerta gialla

Venti in arrivo in Sicilia. Dal tardo pomeriggio di oggi sono in arrivo venti da forti a burrasca su Toscana e Liguria, che a seguire interesseranno anche la nostra regione. Lo rende noto la Protezione Civile che emette una allerta per condizioni meteo avverse, segnalando anche la possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte.

"Una struttura depressionaria, centrata sulle isole Baleari, attiva una intensa ventilazione nei bassi strati - sta scritto nell'avviso - , specie sui settori tirrenici settentrionali, Liguria e le due isole maggiori. Nel contempo, il flusso instabile determina precipitazioni diffuse sulla Sardegna, anche a carattere temporalesco, che interesseranno in particolare il versante orientale e meridionale".

Da domattina sono previste, dunque, piogge e temporali sulla Sardegna, in special modo sui settori orientali e meridionali, accompagnati da forti raffiche di venti.

Ancora per la giornata di domani la Protezione Civile ha emesso una allerta gialla sul versante ionico della Calabria, sui settori nord-orientali della Sicilia e su parte della Sardegna.

