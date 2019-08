Nuova ondata di caldo, a Palermo 35 gradi e nel centro della Sicilia picchi di 40

È iniziato il week end di caldo annunciato dai meteorologi. Già ieri le colonnine di mercurio, soprattutto al Sud, erano salite notevolmente e nella giornata di oggi subiranno un'altra impennata.

Un caldo soffocante che a Palermo ha fatto scattare l'allerta arancione con le temperature che si aggireranno intorno a 35 gradi (percepita 37 gradi). Nell'entroterra, invece, ci si attendono 40 gradi.

Secondo il bollettino pubblicato sul sito del Ministero della Salute per la giornata di sabato il bollettino prevede il ritorno al livello 1 di pre-allerta (colore giallo), con temperatura massima, prevista per le ore 14, di 32 gradi e una temperatura percepita di 35 gradi.

A rischio bambini, anziane e donne in gravidanza, per i quali si consiglia, come avviene sempre in questi casi, di rimanere in luoghi freschi ed evitare di esporsi nelle ore più calde della giornata.

© Riproduzione riservata