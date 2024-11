La Sicilia apre la Settimana della cucina italiana a Londra

La cucina siciliana ha aperto a Londra la IX edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Piatti e tradizioni culinarie dell’Isola sono stati raccontati dalla palermitana Giusi Battaglia, la «Giusina in Cucina» che ha fatto approdare i manicaretti siciliani sul piccolo schermo e sui social network, e da Giorgio Locatelli, chef stellato – il suo ristorante a Londra ha ben tre stelle Michelin – lombardo di origine ma innamorato della cucina siciliana ed autore del best-seller «Made in Sicily».

Il direttore Francesco Bongarrà ha presentato Giusi Battaglia come «una giornalista siciliana esperta di cucina straordinariamente semplice, di strada», e dall’altro il grande chef stellato Locatelli, come «uno che porta la cucina italiana in Inghilterra e la fa diventare un modo di vivere».

«Anche a Buckingham Palace il cibo italiano va fortissimo – ha raccontato Locatelli – al punto che la Casa reale ha mandato un suo chef da me per un mese per imparare le nostre ricette. Quanto a me, ho ereditato una tradizione di Antonio Carluccio, storico ristoratore italiano, che ogni anno usava mandare in regalo a Re Carlo un tartufo bianco di Alba. Da quando Antonio è mancato, lo faccio io, e il re lo apprezza moltissimo».