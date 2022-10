Pasta, il tour di Ismea lungo l'Italia partito da San Vito Lo Capo e Palermo

Una campagna per promuovere uno dei prodotti più iconici dell'Italia. Una serie di attività di comunicazione che hanno visto l'Italia attraversata dal tour #AdessoPasta: un villaggio itinerante che ha toccato città d'arte e località di villeggiatura in poco meno di un mese, dove degustare nella logica dell'infotainment. Una campagna istituzionale di promozione della pasta partita dalla Sicilia all'insegna del claim "La pasta. Integratore di felicità", a sottolinearne l'insieme di benefici.

Oltre 10 mila degustazioni, 500 chili di pasta cucinati, 2.100 edugame svolti, 4 grandi azzurri campioni dello sport come testimonial, 10 influencer e 1,7 milioni di contatti raggiunti. Sono alcuni dei numeri del tour #AdessoPasta appena concluso organizzato da Ismea in 10 città italiane nell'ambito della campagna di comunicazione istituzionale promossa dal Ministero dell'agricoltura a sostegno della filiera della pasta.

Partita da San Vito Lo Capo il 10 settembre, la campagna di comunicazione ha toccato Palermo, Cosenza, Tropea, Sabaudia, L'Aquila, Firenze, Bologna, Genova e Napoli, all'insegna del claim "La pasta. Integratore di felicità".

La pasta, infatti, è uno degli alimenti simbolo del made in Italy, alla base della piramide alimentare e cardine della dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell'Unesco. Un foodtruck è stato la casa-base del villaggio dell'#adessopasta tour, sede degli showcooking, accompagnati, oltre che dai due presentatori Francesca Romana Barberini e Marco Di Buono, da 4 campioni dello sport, per la scherma Rossella Fiamingo, per il nuoto Simona Quadarella, per la pallanuoto Francesco Di Fulvio e Alessandro Velotto.

In ogni tappa gli chef hanno presentato la ricetta locale caratteristica della regione, puntando a svelare gli aspetti meno conosciuti e più interessanti legati alla sua preparazione.

