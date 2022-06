L'arancina tra i migliori cibi fritti del mondo secondo la Cnn

Le arancine tra i migliori cibi fritti al mondo secondo la Cnn. Nel suo articolo Casey Barber conduce un giro intorno al pianeta attraverso trenta fritture. "Le persone - scrive - non sono mai state in grado di resistere alla voglia croccante del cibo fritto. Le prove archeologiche mostrano che ci godiamo la pasta fritta e altre delizie da quando gli antichi mesopotamici inventarono le padelle e il nostro amore per questa pratica è cresciuto solo nei millenni successivi".

Si parte dalla delicatissima tempera giapponese e poi i churros consumati fra Spagna, Portogallo e America Latina. Ovviamente ci sono gli americanissimi pollo fritto e pomodori verdi fritti.

Ma l'Italia non sfigura. Ci sono i fiori di zucca fritti, gli anelli di calamari, la pizza fritta napoletana. E poi le arancine, che nell'articolo vengono declinate al maschile, come nella Sicilia orientale: "Gli arancini siciliani - scrive l'autrice - deliziano gli italiani dal X secolo con la loro combinazione di riso e ripieni salati. Sebbene queste polpette di riso fritte impanate siano un alimento tradizionale durante la festa di Santa Lucia di dicembre, gli arancini si mangiano tutto l'anno. Possono essere farciti con ripieni diversi come ragù di carne, mozzarella, melanzane, funghi e persino pistacchi. Gli arancini, detti anche arancine, possono essere rotondi o modellati a forma conica in onore del vulcano siciliano Etna".

Ecco i trenta migliori cibi fritti del mondo secondo la Cnn:

Tempura (Giappone)

Hushpuppuy (Stati Uniti)

Churros (Spagna e Portogallo)

Beignet (Louisiana)

Mandazi (Africa)

Jalebi (India)

Fiori di zucca (Italia)

Arancine (Italia)

Cronut (Stati Uniti)

Fry bread (un pane fritto dei Nativi Americani)

Pomodori verdi fritti (Stati Uniti)

Patatine fritte (Belgio e Francia)

Pakora (India)

Tostones (Caraibi e America Latina)

Fofos de Arroz (Mozambico)

Chiko rolls (Australia)

Onion bhajis (India)

Banh cam (Vietnam)

Schotch egg (Regno Unito)

Katsu (Giappone)

Calamari fritti (Italia e Grecia)

Pollo fritto (Korea e America)

Vongole fritte (New England)

Kibbeh (Medio Oriente)

Leche frita (Spagna)

Toast ai gamberi (Hong Kong)

Mars fritto (Regno Unito)

Pizza fritta (Italia)

Chimichangas (Stati Uniti)

Chicharrons (Spagna, America Latina e Filippine).

© Riproduzione riservata