Birra Messina, in edizione limitata due bicchieri come omaggio alla Sicilia

Birra Messina continua a dare risalto alle storie e alle tradizioni della Sicilia e questa volta lo fa grazie a due artisti siciliani che hanno prestato il loro talento per decorare i due nuovi bicchieri in edizione limitata. «Ogni bicchiere - si legge in un comunicato - racconta la storia dell’artista che ne ha ideato i fregi e svela le origini della loro ispirazione legata a questa terra ricca di meraviglie inaspettate».

I due bicchieri, diversi tra loro, sono ispirati all’arte e all’iconografia siciliana, attraverso la combinazione di forme e colori unici che richiamano l’antica arte delle ceramiche e l’artigianato dei carretti, risultando così un tributo all’isola e alle sue meraviglie inaspettate. I bicchieri sono stati ideati dall’artista catanese Magda Masano e dal pittore palermitano Tommaso Provenzano e sono accompagnati da una preziosa scatola che richiama il calore dell’Isola.

Magda Masano è creatrice del brand Folk e di oggetti di design, complementi d’arredo e decorazioni per la casa con la pietra lavica, il marmo, l’onice. Lavora la pietra in maniera artigianale e la trasforma in collezioni pop e colorate, rivisitando anche elementi tradizionali della sua terra come le Teste di Moro.

Tommaso Provenzano è specializzato in pittura figurativa, nel mosaico e nel restauro, affondando le radici nell’arte popolare. La sua passione è la decorazione pittorica dei carretti in cui il tema dominante è il duello tra cavalieri (a cavallo e a piedi) in movimento e i fondali di natura rigogliosa.

