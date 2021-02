È il Pancake Day, il dolce è la nuova passione per 4 milioni di italiani

In Nord America col succo d’acero, nel Regno Unito accanto alle uove fritte e bacon, e ora in versione italian-style con su marmellate, miele, e creme spalmabili alle nocciole. È il pancake, uno dei simboli della colazione internazionale di cui oggi, 16 febbraio si celebra la Giornata dedicata. Anche in Italia. Complice il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria, gli italiani sembrano aver preso l’abitudine di dedicare più tempo alla colazione, e in molti, oltre 4 milioni, secondo una ricerca Nielsen, soprattutto giovani e famiglie con bambini, portano a tavola un piatto di pancake per una colazione all’insegna della creatività e della convivialità.

Secondo la ricerca Nielsen commissionata da Barilla, 4 italiani su 10 (43%) hanno dichiarato di aver consumato pancake almeno una volta, soprattutto a casa (84%). Mentre 5 italiani su 10 (51%) li preferiscono nel weekend, a colazione (73%), ma anche durante la merenda pomeridiana (40%). Tra gli amanti dei topping sul pancake, il 90% preferisce esclusivamente gli ingredienti dolci e la frutta: creme spalmabili al cacao, cioccolato o alla nocciola (65%); confetture/marmellate (54%); sciroppo d’acero (41%) e il miele (28%).

Per chi non si cimenta in preparazioni fai-a-te, arriva una scorciatoia già pronta che, grazie alla versatilità di questi dolci, permette abbinamenti anche tipici della Dieta Mediterranea. Per una versione italian-stule, Mulino Bianco propone da oggi pancake con 100% latte fresco italiano, senza additivi conservanti, senza olio di palma, sui cui spalmare nostrane confetture, miele, frutta fresca e secca, o cremosi al cioccolato e nocciole da spalmare. «Da oltre 45 anni - sottolinea il brand del Gruppo Barilla - siamo nelle case al momento della prima colazione con una gamma di 60 prodotti da forno, e avendo nel Dna l’attitudine a creare tendenze, interpretare l’evoluzione negli stili di vita delle persone e anticiparne i bisogni, da quest’anno proponiamo i nuovi pancake pronti all’uso».

«In un anno in cui abbiamo imparato a scoprire la felicità nelle piccole cose - continua Julia Schwoerer, vice president Marketing Mulino Bianco -, abbiamo capito quanto fosse importante proporre non solo nuovi gusti, ma anche una nuova e pratica modalità di consumo che permette di stare insieme, personalizzare e divertirsi». ANSA

