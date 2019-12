Treni del gusto, da Catania e Caltanissetta alla scoperta del cioccolato di Modica

Parte da Catania e Caltanissetta l'ultimo treno storico del gusto dell'anno. Domenica 8 dicembre, in occasione della manifestazione Chocomodica, due treni storici raggiungeranno la città di Modica.

Il treno storico Chocomodica Express da Catania, composto da locomotiva diesel in livrea d’epoca e vetture centoporte, partirà alle 8.40 con arrivo previsto a Modica alle 11.51. Il treno di ritorno partirà da Modica alle 16.55 con arrivo a Catania alle 20.00. Il costo del biglietto è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi.

Il treno storico Chocomodica Express da Caltanissetta, composto da automotrici ALn668 in livrea d’epoca, partirà alle 8.30 con arrivo previsto a Modica alle 11.32. Il treno di ritorno partirà da Modica alle 15.50 con arrivo a Caltanissetta alle 18.50. Il costo del biglietto è di 14 euro per gli adulti e 7 euro per i ragazzi.

A bordo dei treni storici ci sarà il Laboratorio del Gusto a cura di Slow Food Sicilia, con piccole degustazioni di cioccolato e di altri prodotti tipici del territorio. Inoltre, il programma turistico prevede la possibilità di partecipare alle iniziative previste nell’ambito di Chocomodica 2019.

