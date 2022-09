Politiche, i dati in tempo reale. Di Maio perde a Napoli: dovrebbe restare fuori dal Parlamento

2.22 In base alla prima proiezione di Swg per La7 (copertura del campione al 32%), sulla distribuzione dei seggi alla Camera, al centrodestra vanno 230-250 seggi, al centrosinistra 70-90, al M5s 46-54, ad Azione-Iv 18-22, all’Svp 2-3.

2.09 La prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione 6%) alla Camera vede Fratelli d’Italia come primo partito con il 25,3%. Seguono Pd al 19,5%, M5S al 16%, Lega all’8,5%, Forza Italia al 7,9% e Terzo Polo al 7,5%.

2.01 La prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione 6%) alla Camera, vede in testa la coalizione di centrodestra con il 42,7%, mentre il centrosinistra è al 26,8%. M5S è al 16%, il Terzo Polo al 7,5%.

1.59 In base alla prima proiezione di Swg per La7 (copertura al 24%) alla Camera Fdi è al 26%, Pd al 18,8%, M5s al 16%, Lega all’8,9%, Forza Italia all’8%, Azione-Iv al 7,8%, alleanza Verdi-Sinistra al 3,7%, +Europa al 3,1%, Italexit all’1,6%, Unione popolare all’1,4%, Noi moderati all’1%, Impegno civico allo 0,7%.

1.55 In base alla prima proiezione di Swg per La7 (copertura del campione 24%) relativa alla Camera, il centrodestra è al 43,9%, il centrosinistra al 26,3%.

1.42 Luigi Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta e quindi, con ogni probabilità, sarà fuori dal prossimo Parlamento: secondo l’elaborazione di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 è infatti statisticamente certa la vittoria di Sergio Costa per il Movimento 5 Stelle.

1.32 In base alla seconda proiezione di Swg per La7 (campione al 55%) sulla distribuzione dei seggi al Senato al centrodestra vanno 109-119 seggi, al centrosinistra 38-48, al M5s 22-32 seggi, ad Azione-Iv 9-11, a Svp 2 seggi.

1.19 La terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 21%) al Senato vede Fratelli d’Italia primo partito al 25,4%, seguito dal Partito Democratico al 19,3%. M5S è terzo con il 15,9%, poi Lega 8,8%, Forza Italia 7,9%, Terzo Polo 7,5%.

1.17 In base alla terza proiezione di Swg per La7 (campione al 49%) al Senato il Pd è al 18,7%, l’alleanza Verdi-Sinistra al 3,6%, +Europa al 3,1%, Impegno civico allo 0,6%.

1.14 In base alla terza proiezione di Swg per La7 (copertura del campione al 49%) al Senato Fdi si consolida al 26,1%, la Lega all’8,8%, Forza Italia all’8,2%, Noi moderati allo 0,9%.

1.12 In base alla terza proiezione di Swg per La7 (copertura al 49%) al Senato il centrodestra si attesta al 44%, il centrosinistra al 26%.

00.53 In base alla prima proiezione di Swg per La7 (copertura campione al 28%) sulla distribuzione dei seggi al Senato, al centrodestra vanno 105-125 seggi, al centrosinistra 35-50, al M5s 21-35, Azione-Iv 9-11, Svp 2. Totale di 196 seggi (esclusi i 4 seggi esteri).

00.48 Sono già in corso gli scrutini delle schede delle votazioni anche per la Camera dei Deputati. Secondo quanto riporta il sito del Viminale, sono già state scrutinate 246 sezioni sulle 61.417 totali.

00.45 Lega e Fratelli d’Italia da soli non avrebbero la maggioranza per formare un governo, determinanti i voti di Forza Italia. Emerge dalla prima proiezione di Quorum/Youtrend per SkyTg24: alla Camera, Fratelli d’Italia avrebbe 113 seggi, Lega 65, Forza Italia 48, Noi Moderati 7; Pd 65, Verdi-Sinistra 12, Più Europa 12, Impegno Civico 1, M5s 47, Svp 3, Azione Iv 19, Estero 8. Situazione analoga al Senato: FdI 68, Lega 28, Fi 18, Noi Moderati 2; Pd 33, Verdi-Sinistra 6, Più Europa 3, M5s 25, Azione Iv 10, Svp 3, Estero 3.

00.37 Per la prima proiezione di Quorum/Youtrend per SkyTg24 il centrodestra alla Camera elegge 233 parlamentari, il centrosinistra 90, il Movimento 5 Stelle 47, Azione/Italia Viva 19, altri 3, Estero 8.

00.36 In base alla prima proiezione di Quorum/Youtrend per SkyTg24 il centrodestra al Senato ha 116 seggi, il centrosinistra 42, M5s 25, Azione/Iv 10, Estero 4, Altri 3.

00.30 In base alla seconda proiezione di Swg per La7 (copertura al 19%) al Senato Fdi è il primo partito col 26%. Il Pd si attesta al 18,3%, il M5s al 16,6%, Lega all’8,7%, Forza Italia all’8,2%, Azione-Iv al 7,8%, Alleanza Verdi-Sinistra al 3,7%, +Europa al 3,1% Italexit all’1,6%, Unione popolare all’1,4%, Noi moderati allo 0,9%, Impegno civico 0,7%.

00.25 Secondo la prima proiezione di Swg per La7 (campione al 11%) al Senato il centrodestra è al 43,3%, il centrosinistra al 25,4%. Il M5s è al 17%, il Terzo Polo al 7,9%.

00.20 In base alla prima proiezione di Swg per La7 (copertura al 2%) alla Camera il centrodestra è al 44,3%, il centrosinistra al 30,9%.

00.20 In base alla prima proiezione di Swg per La7 (campione al 2%) alla Camera Fdi è primo partito con il 27%.

00.20 Centrosinistra al 26,4% Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 6%), al Senato la coalizione di centrodestra è avanti con il 42,2%, mentre il centrosinistra è al 26,4%.

00.13 Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 5%), al Senato la Lega è all’8,5% mentre Forza Italia si attesta all’8%. Seguono: Azione-Italia Viva 7,3%, Alleanza Verdi e Sinistra 3,5%, +Europa 2,9%, Italexit 2%, Unione Popolare 1,4%, Noi Moderati 1,1%.

00.12 Secondo la prima proiezione di Swg per La7 (copertura all’11%) al Senato il Pd si attesta al 18,1%, M5s al 17%, la Lega all’8,4%, Forza Italia al 7,9%, Azione-Iv al 7,9%, Verdi-Sinistra al 3,6%, +Europa al 3,10%, Italexit all’1,7%, Noi Moderati all1%, Impegno civico allo 0,6%.

00.08 Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 5%), al Senato il Pd è al 19,4%, M5S invece al 16,5%.

00.05 Secondo la prima proiezione di Swg per La7 (copertura all’11%) al Senato Fdi è il primo partito con il 26%.

00.05 Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 5%), al Senato Fratelli d’Italia è il primo partito con il 24,6%.

00.04 Secondo la prima proiezione di Swg per La7 (campione al 11%) al Senato il centrodestra è al 43,3%, il centrosinistra al 25,4%. Il M5s è al 17%, il Terzo Polo al 7,9%.

23.32 È di circa 10 punti percentuali il calo dell’affluenza alle elezioni per il rinnovo di Senato e Camera: alle ore 23 ha il 64, 29% per Palazzo Madama e il 64,39% degli aventi diritto per Montecitorio (oltre 5.700 comuni su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 74,21% per il Senato e il 74,13% per la Camera.

23.20 Nel primo intention poll realizzato da Tecné per Mediaset, il centrodestra sarebbe avanti alla Camera e al Senato con la stessa forchetta tra il 41,5% e il 45,5%. Alla Camera il centrosinistra è al 25-29%, M5s 14-18%, Azione 5-9%. Italexit tra 1,5 e 3,5%. Tra i singoli partiti Fdi è primo con 22,5-26,5%, Pd secondo con 17-21%, Lega 8,5-12%, Forza Italia 5-9%. Al Senato il centrosinistra è al 25-29%, M5s 14-18%, Azione 5-9%. Italexit tra 1,5 e 3,5%. Tra i singoli partiti Fdi primo con 22,5-26,5%, poi Pd 17-21%. Lega al 8,5-12% e Forza Italia 5-9%.

23.17 Alle elezioni per il rinnovo del Senato alle ore 23 ha votato il 64,03% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi a 3.282 comuni su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 74,41% degli elettori per la Camera.

23.10 Per il Primo Instant Poll Quorum/Youtrend per SkyTg24 alla Camera il centrodestra avrebbe 228 seggi, il centrosinistra 95, il Movimento 5 Stelle 47, Azione/Iv 19, altri 3, estero 8. Al Senato, invece, il centrodestra è in vantaggio con 115, centrosinistra 44, Movimento 5 Stelle 24, Azione/Iv 10, altri 3, estero 4.

23.10 Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 23 ha votato il 64,67% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi a 1.457 comuni su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 73,68% degli elettori per la Camera.

23.08 Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio-Italia per la Rai, Fdi al Senato è il primo partito con il 22-26%.

23.07 Per il primo Instant Poll Quorum/Youtrend per SkyTg24, per quanto riguarda le coalizioni, alla Camera il centrodestra ha il 42%, il centrosinistra 28,3%, Movimento 5 Stelle 16,4%, Azione/Iv 7,2%.

23.07 Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai al Senato la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45%, mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%, Italexit per l’Italia 0,5-2,5%, altri 4-6%.

23.05 Secondo il primo trend poll di Swg per La7 il centrodestra è avanti con percentuali tra il 43 e il 47%, il centrosinistra si attesta tra il 25 e il 29%, il M5s prende tra il 13,5 e il 17,5%; il terzo polo è tra il 6 e l’8%. Italexit è tra il 2 e il 3%, Unione popolare tra 0,5 e 1,5%.

23.04 Secondo il primo exit poll di Trend Swg per La7 il Pd ha una percentuale tra il 18 e il 22%; il M5s tra il 13,5 e il 17,5%, Lega tra il 9,5 e il 13,5% e Forza Italia tra il 6 e l’8%.

23.04 Secondo il primo Instant Poll Quorum/Youtrend per SkyTg24 al Senato FdI è il primo partito con il 23,7%, segue il Pd con 20,1%, M5s 16,1%, Lega 9,8%, Fi 7,9%, Azione/Iv 7,4%.

23.04 Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio-Italia per la Rai, alla Camera la Lega si attesta tra l’8,5% e il 12,5%, Forza Italia tra il 6 e l’8%.

23.02 Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai alla Camera la coalizione di centrodestra avrebbe tra 227 e 257 seggi, il centrosinistra tra 78 e 98, M5s tra 36 e 56 mentre la coalizione di centro sinistra tra 36 e 56. Azione-Italia Viva tra 15 e 25, altri tra 2 e 6. Nessun seggio per Italexit per l’Italia. Se i dati fossero confermati, il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta alla Camera.

23.02 Secondo il primo exit poll di Trend Swg per La7 Fdi è la prima forza politica con una percentuale tra il 23 e il 27%.

23.02 Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio-Italia per la Rai, Fdi alla Camera è il primo partito con il 22-26%.

23.01 Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alla Camera la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45% (Fdi è il primo partito al 22-26%) mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5%-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Italexit per l’Italia 0,5-2,5. Altri 4-6.

