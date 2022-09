Termovalorizzatori di Gela e Pantano d'Arci, monta lo scontro in Sicilia

«Stiamo lavorando al bando. I dirigenti dei miei uffici mi assicurano che una accelerazione è possibile anche se vi sono aspetti tecnici sui quali qualche accertamento va fatto per impedire ricorsi che potrebbero provocare futuri stop alla procedura per realizzare i termovalorizzatori»: l’assessore Daniela Baglieri è impegnata nella campagna elettorale che la sta tenendo lontana, nel Ragusano, ma ha le idee chiare sulle mosse da compiere per arrivare alla pubblicazione dei bandi che porteranno a individuare le ditte chiamate a realizzare i due impianti di Gela e Pantano d’Arci.

L’accelerazione l’ha imposta Musumeci, che ha convocato nei suoi uffici i dirigenti dei dipartimenti Rifiuti e Tecnico, Calogero Foti e Salvatore Lizzio, chiedendo loro di pubblicare i bandi entro la fine di settembre per chiudere la procedura avviata nell’estate del 2021.

