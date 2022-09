Schifani: "Indispensabili Province e termovalorizzatori"

"Le strade provinciali si trovano in uno stato pericolosissimo: è fondamentale istituire le Province per garantire il ripristino della manutenzione di quelle aree più a rischio. Per quanto riguarda i termovalorizzatori ho il massimo rispetto per le posizioni ambientaliste, ma li ritengo indispensabili affinché questa regione e questo paese progrediscano". Lo sottolinea Renato Schifani, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione siciliana, durante un’iniziativa elettorale a Mondello per promuovere i candidati siciliani di Noi moderati.

«È un momento importante per la Sicilia e i siciliani e spero che lo colgano con un’affluenza massiccia in queste elezioni», ha detto Giovanni Toti di Noi Moderati. “Il progetto centrista di Noi Moderati è l’unica vera novità di questa campagna elettorale. Vogliamo dare al centrodestra che governerà il Paese quella cultura di governo, quella pragmaticità e senso dello Stato che si trova già nel nostro DNA - ha detto - Negli altri schieramenti vedo un pò una maionese impazzita, nulla che possa garantire sicurezza nelle scelte che bisogna fare per il Paese in questo momento difficile. Il centrodestra, al contrario, può farlo, ancora di più se la nostra lista Noi Moderati sarà una solida gamba su cui appoggiare il prossimo governo». Sulla Sicilia Toti ha aggiunto: “E’ un ponte naturale vero il resto del Mediterraneo e sappiamo quanto sia importante che l’Italia riacquisti questo ruolo nella costa del Sud Africa che è stata malamente abbandonata anni fa e che è stata anche foriera di tantissimi guai».

© Riproduzione riservata