Letta a Catania: Chinnici è la miglior candidata per guidare la Sicilia

"Sono particolarmente felice di essere qui in Sicilia accanto a Caterina Chinnici perché é di gran lunga la migliore candidata per il futuro dell'Isola. E' la candidata che con più dignità e forza rappresenta il meglio del futuro della Sicilia Sono convinto che le prossime tre settimane di campagna elettorale saranno in crescita e che ci consentiranno di arrivare ad una vittoria in Sicilia che sarebbe la migliore notizia per la gente di questa terra". Lo ha detto a Catania il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una manifestazione elettorale in vista delle elezioni regionali insieme con la candidata alla presidenza della Regione siciliana Caterina Chinnici.

© Riproduzione riservata