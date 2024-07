Ministero della Difesa, concorsi per 1.100 tra assistenti e funzionari: i bandi

Il ministero della Difesa ha pubblicato due bandi per 1000 assistenti (diplomati) e 100 funzionari (laureati). Si tratta di 1100 posti di lavoro a tempo indeterminato presso diverse sedi in Italia. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 22 agosto.

IL BANDO PER ASSISTENTI

IL BANDO PER FUNZIONARI

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici, ovvero: cittadinanza italiana; età non inferiore a 18 anni; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; essere in possesso della condotta incensurabile, così come previsto dalla legge.