Polizia, concorso per 1.306 allievi agenti: i requisiti, il bando

Il ministero dell'Interno ha pubblicato un bando di concorso nella polizia. Si tratta di 1.306 posti per allievi agenti e la selezione è aperta a civili diplomati (in possesso di diploma di scuola secondaria di Il grado). La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 22 agosto 2024. Dodici posti sono riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; diploma di scuola secondaria di Il grado o equipollente, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d’esame scritta; aver compiuto il 18º anno di età e non aver compiuto il 26º anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati; possesso delle qualità di condotta previste dalla legge; efficienza fisica e idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica. Una possibile causa di esclusione dal concorso è la presenza di tatuaggi e piercing.