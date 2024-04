Formez, avvisi per diversi esperti diplomati e laureati: i requisiti, come presentare la domanda

Il Formez Pa ha pubblicato alcuni avvisi per la selezione di esperti, sia diplomati che laureati, Il centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle pubbliche amministrazioni ha dunque reso noti avvisi per selezionare professionisti con i quali instaurare un rapporto di lavoro tramite contratti di collaborazione.

I profili

Quattro risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Convenzione Quadro 2023-2026 per il supporto nello svolgimento delle attività di selezione, formazione, gestione e sviluppo del capitale umano dell’Agenzia delle Entrate, Macro-Ambito 2 – Formazione” – COD. 0154/2024. Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in Sviluppo organizzativo e diversity management. Titolo richiesto: Laurea specialistica. Durata collaborazione: 14 mesi.

Sede di lavoro: sede del Formez PA di Roma (AVVISO); 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto PNRR “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA” – COD. 0162/2024.

Livello di seniority: oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in realizzazione di materiali grafici e multimediali. Titolo richiesto: Diploma. Durata collaborazione: 23 mesi. Sede di lavoro: sede del Formez PA di Roma (AVVISO); 2 risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto del PNRR “Linea 5 – Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle PA e la valorizzazione di buone pratiche” – COD. 0164/2024.

Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in con particolare riferimento alle procedure previste per l’accesso a finanziamenti pubblici nazionali ed europei. Titolo richiesto: Laurea specialistica LS/22 in Giurisprudenza o titoli equiparati/equipollenti. Durata collaborazione: 2 mesi. Sede di lavoro: sede del Dipartimento della Funzione pubblica, Palazzo Vidoni Caffarelli, Corso Vittorio Emanuele II Roma (AVVISO); 2 risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto PNRR “Linea 5 – Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle PA e la valorizzazione di buone pratiche” – COD. 0165/2024. Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in progettazione di corsi di formazione (in presenza e a distanza). Titolo richiesto: Laurea specialistica.

Durata collaborazione: 24 mesi. Sede di lavoro: sede del Formez PA di Roma (AVVISO); 3 risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto PNRR “Linea 5 – Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle PA e la valorizzazione di buone pratiche” – COD. 0166/2024. Livello di seniority: oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in elaborazione di metodi e strumenti finalizzati alla gestione economica/finanziaria di progetti complessi. Titolo richiesto: Laurea specialistica. Durata collaborazione: 24 mesi. Sede di lavoro: sede del Dipartimento della Funzione pubblica, Palazzo Vidoni Caffarelli, Corso Vittorio Emanuele II Roma (AVVISO); 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto PNRR “Linea 5 – Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle PA e la valorizzazione di buone pratiche” – COD. 0167/2024. Livello di seniority: oltre 3 anni fino a 5 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in produzione di strumenti finalizzati ad attività di promozione. Titolo richiesto: Laurea specialistica. Durata collaborazione: 2 mesi. Sede di lavoro: sede del Formez PA di Roma (AVVISO); 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto PNRR “Linea 5 – Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle PA e la valorizzazione di buone pratiche” – COD. 0174/2024. Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in progettazione e sviluppo di sistemi informatici. Titolo richiesto: Diploma. Durata collaborazione: 24 mesi.

Sede di lavoro: sede del Formez PA di Roma (AVVISO); 4 risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “HUB DELLE COMPETENZE – Implementazione di un modello di servizi di capacity building per un’efficace realizzazione degli interventi per la coesione territoriale in Abruzzo” – COD. 0198/2024. Livello di seniority: oltre 3 anni fino a 5 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in nella gestione di progetti cofinanziati dai fondi strutturali europei e/o da fondi di investimento europei o nazionali. Titolo richiesto: Laurea Triennale. Durata collaborazione: 6 mesi. Sede di lavoro: sedi delle Amministrazioni interessate al Progetto: i comuni e le province abruzzesi Pescara, L Aquila, Chieti, Teramo (AVVISO); 2 risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “HUB DELLE COMPETENZE – Implementazione di un modello di servizi di capacity building per un’efficace realizzazione degli interventi per la coesione territoriale in Abruzzo” – COD. 0199/2024.

Livello di seniority: oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in nella progettazione di ambienti per la formazione on line e/o gestione delle aule virtuali. Titolo richiesto: Laurea Triennale. Durata collaborazione: 6 mesi. Sede di lavoro: sede del Formez PA di Roma (AVVISO); 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “FAST PICCOLI COMUNI – Fornire affiancamento e supporto per la transizione digitale ed amministrativa dei piccoli comuni – Programma Operativo Complementare al PON 2014-2020” – COD. 0203/2024. Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in tema di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. Titolo richiesto: Laurea Specialistica. Durata collaborazione: 19 mesi. Sede di lavoro: sedi delle attività sul territorio (AVVISO); 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “FAST PICCOLI COMUNI – Fornire affiancamento e supporto per la transizione digitale ed amministrativa dei piccoli comuni – Programma Operativo Complementare al PON 2014-2020” – COD. 0205/2024.

Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. Titolo richiesto: Laurea Specialistica. Durata collaborazione: 19 mesi. Sede di lavoro: sedi delle attività sul territorio (AVVISO).