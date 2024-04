Ministero della Salute: concorso per dirigenti medici, posti anche in Sicilia

Il ministero della salute ha pubblicato un bando per medici la copertura di 31 posti di lavoro in quasi tutta Italia. Il profilo professionale è dirigente sanitario medico, per le esigenze degli uffici periferici del ministero. Le assunzioni avverranno con contratto a tempo indeterminato e pieno. Sarà possibile candidarsi fino al 20 maggio 2024.

IL BANDO

I posti

I posti disponibili sono 31, suddivisi per regione: Calabria 2; Campania 1; Emilia Romagna 2; Friuli Venezia Giulia 1; Lazio 3; Liguria 6; Lombardia 5; Puglia 2; Sardegna 1; Sicilia 5; Toscana 1; Veneto 2. I vincitori saranno assegnati ad uno degli uffici del ministero, secondo l’ordine della graduatoria finale, sulla base delle preferenze di regione espresse nella domanda di partecipazione.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; godimento dei diritti civili e politici; età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite per il collocamento a riposo;

idoneità fisica all’impiego; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni; non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione; non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell’obbligo);

conoscenza della lingua inglese; conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.