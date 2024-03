Esercito, concorso per atleti volontari in ferma prefissata 4: il bando

Si tratta dell’accesso al centro sportivo dell’Esercito di 29 volontari in ferma prefissata 4. Il concorso è riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei titoli sportivi elencati nel bando. I 29 posti messi a concorso sono così suddivisi: tiro a segno (1 atleta di sesso maschile nella specialità pistola 10 mt); judo (2 atleti di sesso maschile nella categoria 66 Kg); lotta libera (1 atleta di sesso maschile nella categoria 74 kg); ciclismo (1 atleta di sesso femminile nella specialità mountain bike under 23; 1 atleta di sesso maschile nella specialità pista inseguimento a squadre/madison); taekwondo (1 atleta di sesso femminile nella categoria 49 kg/53 kg); scherma (1 atleta di sesso femminile nella specialità fioretto); nuoto (1 atleta di sesso maschile nella specialità 50mt/100 mt/200 mt dorso); pentathlon moderno (1 atleta di sesso maschile nella specialità pentathlon moderno; 1 atleta di sesso femminile nella specialità pentathlon moderno; atletica leggera (1 atleta di sesso maschile nella specialità lancio del giavellotto; 1 atleta di sesso femminile nella specialità 800m; 1 atleta di sesso maschile nella specialità miglio su strada; 1 atleta di sesso maschile nella specialità 100 mt under 23/4×100 under 23; sci alpino (1 atleta di sesso maschile tutte le specialità); sci di fondo (1 atleta di sesso maschile tutte le specialità; 1 atleta di sesso femminile tutte le specialità); biathlon (2 atleti di sesso maschile tutte le specialità; 1 atleta di sesso femminile tutte le specialità); snowboard (1 atleta di sesso maschile nella specialità freestyle; 1 atleta di sesso femminile nella specialità alpino; skeleton (1 atleta di sesso femminile); slittino pista artificiale (1 atleta di sesso maschile); pattinaggio (1 atleta di sesso femminile nella specialità short track); arrampicata sportiva (1 atleta di sesso maschile nella specialità lead – boulder); sport equestri (1 atleta di sesso femminile nella specialità salto ostacoli young rider; 1 atleta di sesso femminile nella specialità salto ostacoli senior).

Il ministero della Difesa ha bandito un concorso per atleti dell’esercito. La procedura concorsuale è rivolta ad atleti (civili) in possesso di licenza media. Le domande di partecipazione vanno inviate entro il prossimo 3 aprile.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; aver compiuto il 17esimo anno di età e non aver compiuto il 35esimo anno di età; diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; aver tenuto condotta incensurabile;

possesso idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente; avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nell’Esercito; aver conseguito nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nel bando. Una possibile causa di esclusione dal concorso è la presenza di tatuaggi e piercing.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere compilata e presentata entro il 3 aprile 2024 esclusivamente online, mediante la procedura telematica disponibile sul Portale concorsi dell’esercito.