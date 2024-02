Consiglio per la ricerca in agricoltura, concorsi per collaboratori tecnici e amministrativi: i bandi

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) ha indetto 5 concorsi per assunzioni in vari settori. I titoli di studio richiesti sono il diploma e la licenza media e i contratti di lavoro sono a tempo determinato, presso varie sedi in Italia. I profili I profili richiesti sono due unità per il profilo di collaboratore tecnico Enti di ricerca VI livello, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 83,33% per 10 mesi, per la sede di Arezzo (BANDO); tre per il profilo di collaboratore di amministrazione, livello VII, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno, presso la sede di Milano del Centro di ricerca Difesa e Certificazione (BANDO); uno per l’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico di VI livello, con contratto di lavoro a tempo parziale del 75% e determinato, presso il CREA-AA sede di Bari (BANDO); sette per il profilo di operatore tecnico, livello VIII, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno, presso la sede di Battipaglia del Centro di ricerca Difesa e Certificazione (BANDO); uno per collaboratore di amministrazione, livello VII, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo parziale (83,33% – 30 ore settimanali), per la sede di Bologna (BANDO).

I requisiti I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nei bandi; età non inferiore ad anni 18 ed età non superiore agli anni 65; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica al posto da ricoprire; non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione; non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. Per tutti i profili professionali, inoltre sono richieste le seguenti conoscenze di base: conoscenza della lingua inglese; conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi. All’interno del concorso operano delle riserve di posti, a favore di determinate categorie di soggetti, indicate in modo dettagliato nei bandi. Sono previste inoltre delle condizioni di precedenza / preferenza (a parità di merito) per la formazione della graduatoria finale.