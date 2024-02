Agenzia nazionale del turismo, pubblicati tre concorsi per impiegati: i bandi

L'agenzia nazionale del turismo ha pubblicato 3 concorsi per impiegati. Il titolo di studio richiesto per accedere alle selezioni è il diploma e l’assunzione sarà con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. La domanda di partecipazione va presentata entro il 12 marzo 2024. BANDO PER IMPIEGATO CONTABILE SENIOR BANDO PER IMPIEGATO SENIOR UFFICIO PERSONALE BANDO PER IMPIEGATO CONTABILE I posti I concorsi serviranno a selezionare: un posto di lavoro per impiegato contabile senior, livello uno del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere; un impiegato senior ufficio personale, livello uno del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo — aziende alberghiere; un impiegato contabile, livello due del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere. Il luogo di lavoro, per tutte le posizioni in oggetto, sarà presso la sede centrale di Enit, a Roma, ferma restando la possibilità di essere assegnati, in via temporanea, anche presso una delle sedi estere dell'agenzia.

I requisiti I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni; inclusione nell’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa a reati ostativi all’assunzione; non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. Possono candidarsi ai concorsi Enit per impiegati quanti non hanno legami di coniugio o di parentela fino al terzo grado con personale e consulenti dell’Enit, o con persone o incaricati che ricoprono ruoli apicali nell’organizzazione dell’Amministrazione Vigilante, dei fornitori o dei clienti istituzionali dell’Enit, o che non rientrano in nessuna delle cause ostative all‘assunzione previste dalla legge.