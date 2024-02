Marina militare, pubblicato il concorso per ufficiali: il bando, come presentare la domanda

I posti messi a selezione sono suddivisi in 5 procedure concorsuali. Sei sottotenenti di vascello del corpo del genio della marina: 1 per la specialità genio navale; 1 per la specialità armi navali; 1 per la specialità genio navale – tecnici di aeromobili per laureati ingegneria meccanica (LM-33), ingegneria navale (LM-34) e ingegneria elettrica (LM-28); 1 per la specialità armi navali – tecnici di aeromobili per laureati in ingegneria Elettronica (LM-29), ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20); n. 2 per la specialità infrastrutture Ventuno sono sottotenenti di vascello del corpo del genio della marina per la specialità armi navali, da impiegare nei domini cyber e spazio della difesa: 3 per laurea magistrale/specialistica in ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20); 7 per laurea magistrale/specialistica in ingegneria elettronica (LM-29), ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) e ingegneria dell’automazione (LM-25); 10 per laurea magistrale/specialistica in ingegneria informatica (LM-32), informatica (LM-18), sicurezza informatica (LM-66); 1 per laurea magistrale/specialistica in fisica (LM-17). Tre sono ufficiali del corpo sanitario militare marittimo medici: 1 tenente di vascello in possesso di una delle specializzazioni previste dalla legge; 1 sottotenente di vascello, medico non specialista; 1 sottotenente di vascello, farmacista. Tre sono sottotenenti di vascello del corpo di commissariamento militare marittimo e 5 del corpo di vascello del corpo delle capitanerie di porto di cui 2 per laureati in ingegneria meccanica (LM-33), ingegneria navale (LM-34); 3 (tre) per laureati in ingegneria informatica (LM-32), informatica (LM-18), sicurezza informatica (LM-66), ingegneria elettronica (LM-29), ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), ingegneria dell’automazione (LM-25), matematica (LM-40), fisica (LM-17).

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: non abbiano superato il giorno di compimento del 40° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata dell’esercito, della marina militare o dell’aeronautica militare che abbiano completato un anno di servizio in tale posizione o se ufficiali inferiori delle forze di completamento; del 34° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata dell’arma dei carabinieri che abbiano completato un anno di servizio o se ufficiali inferiori delle forze di completamento dell’arma dei carabinieri. Se non appartenenti alle predette categorie: 38° anno di età per i 2 posti a concorso come recita il bando; 35° anno di età per i restanti posti a concorso; siano cittadini italiani;

godano dei diritti civili e politici; non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile; non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; se militari, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale; non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

abbiano tenuto condotta incensurabile; non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.