Università di Palermo: concorsi per tecnologi, informatici e amministrativi. I bandi

Quattro i profili richiesti. Un bando per 14 posti per tecnico informatico, categoria C – posizione economica C1, area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato. I compiti sono: supporto nella gestione delle attrezzature informatiche, della infrastruttura di rete e dei servizi ICT di Ateneo; supporto all’utenza sull’utilizzo delle applicazioni di gestione automatizzata dei servizi amministrativi; supporto nella gestione del sito web di Ateneo, dei portali docenti e studenti, delle banche dati del personale, del workflow documentale; supporto alla didattica con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti per la modalità a distanza ed in ambienti di realtà immersiva.

Un terzo bando è per 2 posti in area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (ambito informatico), di categoria D, posizione economica D1 a tempo indeterminato, riservati agli appartenenti alle categorie protette, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato come previsto dalla legge. I compiti sono: gestione delle attrezzature informatiche, della infrastruttura di rete e dei servizi ICT di Ateneo; supporto all’utenza sull’utilizzo delle applicazioni di gestione automatizzata dei servizi amministrativi; supporto tecnico-informatico alle strutture decentrate; gestione del sito web, dei portali docenti e studenti, delle banche dati del personale e in generale degli applicativi software in dotazione presso l’Ateneo.

Un altro bando per 4 posti in area amministrativa (ambito contabile) di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, riservati esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato come previsto dalla legge. I compiti sono: coadiuvare la gestione delle procedure di contabilità (ciclo attivo e passivo, bilancio, economato); cura dei provvedimenti relativi a storni e variazioni di budget; coadiuvare la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi; coadiuvare la stipula di protocolli d’intesa, contratti e convenzioni e gestione delle relative attività amministrative; coadiuvare la predisposizione e la gestione degli adempimenti legati al personale docente e tecnico amministrativo; coadiuvare l’applicazione delle normative in materia di Personale, di Privacy, di Trasparenza e di Anticorruzione; coadiuvare le attività di programmazione, acquisizione e concessione di beni e servizi e gestione dei rapporti on ANAC ed enti finanziatori esterni.

Un ultimo bando è per un posto di tecnologo di categoria D, posizione economica D3, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati da destinare all’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico a tempo determinato, per la durata di 18 mesi. I compiti sono: sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative; analisi e valutazione di nuove proposte progettuali; scouting di risultati di ricerca; valutazione dei requisiti di brevettabilità; sviluppo di possibili business plan; selezione e ricerca di partner industriali; valutazione e individuazione venture capital.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: età non inferiore agli anni 18; cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea oppure possesso di altra condizione indicata nei bandi; idoneità fisica all’impiego; posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, ove richiesto; godimento dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscono la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da impiego statale; non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; non avere rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

I requisiti specifici

Per il concorso per tecnici informatici occorre: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; possesso di certificazione ICDL Full Standard o Eipass. Per amministrativi occorre: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; appartenenza alle categorie protette; iscrizione negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato (l’iscrizione non è obbligatoria per la partecipazione al concorso, ma è necessaria al momento della stipula del contratto). Per il concorso per tecnici serve: laurea di Primo livello (triennale) in Scienze e Tecnologie Informatiche, Ingegneria dell’Informazione, Scienze Matematiche, Statistica o lauree ad esse equipollenti oppure Laurea Magistrale ex DM 270/04 in Informatica, Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica, Matematica, Sicurezza Informatica, Scienze Statistiche o lauree specialistiche ex DM 509/99 o Diplomi di laurea del vecchio ordinamento ad esse equipollenti; appartenenza alle categorie protette; iscrizione negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all’art. 8 della medesima legge (l’iscrizione non è obbligatoria per la partecipazione al concorso, ma è necessaria al momento della stipula del contratto). Per tecnologo occorre il possesso di una Laurea e della qualificazione professionale specificate nel bando.

Come presentare la domanda

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate per via telematica, utilizzando la piattaforma informatica dedicata. Le domande devono essere presentate con le seguenti scadenze: concorso per tecnologo, entro le ore 12 del 7 febbraio 2024; altri concorsi, entro le ore 12.00 del 22 febbraio 2024.