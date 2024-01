Aeronautica: concorso per sottotenenti del Corpo sanitario, tra le sedi di destinazione anche la Sicilia

Il ministero della Difesa ha indetto il concorso straordinario per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’aeronautica. La selezione è rivolta a medici e psicologi.

IL BANDO

I posti

I posti disponibili saranno così suddivisi: 3 per candidati in possesso di laurea in medicina e chirurgia (LM-41) e relativo diploma di abilitazione all’esercizio della professione, iscritti al relativo Ordine professionale; 1 per candidati in possesso della laurea magistrale/specialistica in Psicologia (LM -51) iscritti all’albo degli psicologi e abilitati all’esercizio della professione.

Le sedi di destinazione

Le regioni di possibile impiego al termine del corso applicativo finalizzato alla successiva immissione nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Aeronautica sono per i medici chirurghi: 1 posto in Sardegna e 2 in Sicilia; per psicologo in Toscana o Lazio o Puglia.