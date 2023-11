Agenzia spaziale italiana: concorso per funzionari nelle categorie protette, il bando

L'agenzia spaziale italiana ha bandito un concorso per funzionari e collaboratori riservato alle categorie protette. È previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: cittadinanza italiana; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici;

possesso dei requisiti relativi le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e dell’iscrizione nell’elenco del collocamento obbligatorio dei disabili della provincia di Roma; conoscenza della suite microsoft office o sistemi equivalenti; conoscenza della lingua inglese. Non sono ammessi al concorso: coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente e insufficiente rendimento; coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione; i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo.

I requisiti specifici

I candidati devono possedere i titoli di studio, in base al ruolo per il quale presentano domanda. Il funzionario di amministrazione deve avere la laurea magistrale o specialistica (oppure diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma), conseguita presso una Università o analoga istituzione Italiana. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza o di equivalenza. Per collaboratori di amministrazione, occorre il diploma di scuola superiore di secondo grado, conseguito presso un Istituto statale o legalmente riconosciuto. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero dichiarato “equivalente” dalle competenti autorità scolastiche italiane o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia.

I posti

Il concorso prevede il reclutamento di 6 unità di personale, di cui: 1 nel profilo di funzionario di amministrazione, del livello professionale V;

5 nel profilo di collaboratore di amministrazione, del livello professionale VII. Segnaliamo che è consentito candidarsi a entrambi i profili, purché vengano presentate domande distinte, cioè una domanda per ciascuna figura professionale messa a concorso. Le assunzioni sono nella sede ASI di Roma.

La selezione

Gli esami consistono in una prova scritta ed un colloquio. Quest'ultimo è volto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, attraverso la discussione delle precedenti esperienze (formative e/o lavorative) del candidato e domande di natura teorico-applicativa sulle medesime discipline/argomenti di cui alle prove scritte riportate nel bando, in relazione al profilo per il quale si concorre.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2023 esclusivamente online, sul sito dell'agenzia spaziale italiana.