Istituto superiore di sanità, concorso per funzionari: i requisiti, come presentare la domanda

L’Istituto Superiore della Sanità ha bandito due concorsi per l’assunzione di funzionari. Le selezioni prevedono un contratto di lavoro a tempo indeterminato e i bandi sono rivolti a laureati. La sede di lavoro è a Roma.

BANDO PER FUNZIONARI AREA GIURIDICA

BANDO PER FUNZIONARI AREA ECONOMICA

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello Status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza; idoneità fisica allo specifico impiego. L’Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso. Non possono essere ammessi al concorso: coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

I requisiti specifici

L’Istituto superiore della sanità ha indetto due concorsi pubblici volti al reclutamento di 8 funzionari: 4 amministrativi nell'area giuridica e altrettanti, ma per l'area economica. Per i primi è richiesta la laurea in giurisprudenza e abilitazione all’esercizio della pratica forense. Occorre anche una qualificata e comprovata esperienza maturata presso Istituzioni e/o enti pubblici e privati in attività giuridico-amministrativa. I funzionari amministrativi in area economica devono possedere la laurea magistrale in scienze dell’economia o scienze delle pubbliche amministrazioni; qualificata e comprovata esperienza maturata presso istituzioni e/o enti pubblici e privati nella gestione amministrativa, contabile e finanziaria degli enti pubblici.

Le prove

La selezione avverrà dopo la valutazione dei titoli e il superamento di tre prove d’esame, due scritte ed una orale. Le prove scritte consisteranno nella stesura di un elaborato su argomenti attinenti il profilo del concorso. La prova orale verterà sugli argomenti delle prove scritte e sull’accertamento della lingua inglese e degli strumenti informatici più diffusi.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate entro il 30 novembre 2023 tramite procedura telematica, collegandosi al sito ufficiale dell'Istituto superiore di sanità.