Ministero della Salute: concorso per funzionari informatici e giuridici, il bando

Il ministero della Salute ha pubblicato un bando di concorso per funzionari informatici e funzionari giuridici di amministrazione (esperti in sanità digitale). Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e pieno.

I requisiti

Il concorso per funzionari informatici e funzionari giuridici di amministrazione prevede l’assunzione di due figure professionali ed è rivolto a candidati che possiedono: cittadinanza italiana oppure di altro Stato membro dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando; idoneità fisica all’impiego; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell’obbligo); non aver superato l’età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio.

Funzionari, i requisiti specifici

Per l’accesso all’area dei funzionari è inoltre necessario di alcuni requisiti specifici. Il possesso di laurea triennale: L-8 Ingegneria dell’informazione; L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; oppure laurea magistrale (LM): LMG/01 Giurisprudenza; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-18 Informatica; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-32 Ingegneria informatica; LM-66 Sicurezza informatica; ogni altro titolo di studio equiparato o equipollente in base alla normativa vigente.

Le prove

È prevista un’eventuale prova preselettiva, che sarà articolata in 30 quesiti a risposta. Superata questa prima fase ci saranno due prove: una scritta di carattere teorico-pratico con redazione di un elaborato oppure soluzione di n 4 quesiti a risposta aperta. Le materie e ulteriori dettagli sono indicati nel bando e una prova orale che potrà essere svolta in videoconferenza. Consisterà in un colloquio interdisciplinare per la verifica della preparazione e della capacità professionale dei candidati su una o più delle materie oggetto della prova scritta, nonché su argomenti aggiuntivi riportati nell’avviso pubblico.

Come presentare la domanda

Per partecipare alla selezione per funzionari informatici e giuridici del ministero della Salute occorre candidarsi entro il prossimo 14 ottobre esclusivamente con modalità telematica, registrandosi sul portale inPA.