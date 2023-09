Camera dei deputati: concorso per collaboratori tecnici, i profili cercati e i requisiti

La Camera dei deputati ha indetto un concorso per collaboratori tecnici. Si tratta di addetti al reparto impianti e interventi elettrici e il titolo di studio necessario per accedere alla selezione pubblica è il diploma di istituto tecnico o professionale.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana; età non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno. Tale requisito non è richiesto per il personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati; idoneità fisica all’impiego; godimento dei diritti politici; assenza di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

I requisiti specifici

I candidati devono possedere uno dei titoli di istruzione secondaria conseguito presso un istituto tecnico o un istituto professionale: diploma di perito industriale elettrotecnico; diploma di perito industriale per l’elettrotecnica e automazione; diploma di tecnico delle industrie elettriche; diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche; diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo «elettronica ed elettrotecnica» articolazione «elettrotecnica»; diploma di istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo «manutenzione e assistenza tecnica», opzione: apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili; diploma di istituto professionale indirizzo «manutenzione e assistenza tecnica» percorsi con codice ateco c-33, riparazione manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature, e codice ateco f.43.2, installazione di impianti elettrici idraulici e altri lavori di costruzione.

Le prove

Se il numero delle domande di partecipazione fosse ampio, le prove d’esame potranno essere precedute da una prova selettiva costituita da 60 quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata. Gli esami consistono in una prova scritta: risposta sintetica a un questionario di 4 domande a risposta aperta, di cui 3 quesiti sull’elettrotecnica generale e applicata agli impianti elettrici di media e bassa tensione e 1 quesito che riguarderà la sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio e la prevenzione dal rischio elettrico; una prova pratica professionale: verifica delle capacità del candidato di svolgere le attività operative richieste alla professionalità di Collaboratore tecnico addetto al reparto impianti e interventi elettrici, in particolare con riferimento all’esercizio, alla manutenzione, alla verifica e alla installazione di impianti elettrici. Infine, una prova orale: colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell’aggiornamento professionale del candidato.

La domanda di partecipazione

La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata entro le ore 18 del 12 ottobre con modalità telematica, tramite il sito della Camera dei deputati, sezione concorsi.