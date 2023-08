Aeronautica militare, concorso per allievi ufficiali piloti di complemento: il bando

Il ministero della Difesa ha pubblicato un bando di concorso per allievi ufficiali piloti di complemento dell’Aeronautica militare. I vincitori verranno ammessi al 130° corso di pilotaggio aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di 12 anni.

IL BANDO

I requisiti

Al concorso possono partecipare giovani di entrambi i sessi che abbiano i seguenti requisiti: hanno compiuto il 17° anno di età e non hanno superato il giorno di compimento del 23° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione (02 Settembre 2023); sono in possesso della cittadinanza italiana e godono dei diritti civili e politici; sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma) di durata quinquennale, ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale che consenta l’ammissione ai corsi universitari; non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo. In tal caso, l’esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso. Inoltre: non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; hanno tenuto condotta incensurabile; non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; qualora partecipanti al concorso per l’ammissione al 130° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento; non sono stati espulsi da corsi per Allievi Ufficiali Piloti di una delle Forze Armate o dell’Arma dei Carabinieri o dei Corpi Armati dello Stato perché giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici.

Posti riservati

Dei 15 posti per l’ammissione al 130° corso allievi ufficiali piloti di complemento, due sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

Le prove

Il Concorso prevede cinque fasi di reclutamento: prova scritta; prova di lingua inglese (solo reading); accertamenti psico-fisici; tirocinio psicoattitudinale e comportamentale; prova di lingua inglese (solo orale). I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l’ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento dell’Aeronautica militare.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata on-line sul portale dei concorsi on-line del ministero della Difesa, area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line, entro il 2 settembre.