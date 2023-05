Agea, banditi due concorsi per 40 funzionari: i profili richiesi e i requisiti

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha bandito due concorsi per funzionari, finalizzati alla copertura di complessivi 40 posti di lavoro a tempo indeterminato. Uno riguarda profili con formazione informatica, mentre l’altro è rivolto a figure con formazione amministrativa.

I concorsi Agea

I concorsi prevedono, dunque, assunzioni a tempo indeterminato e pieno così distribuite: 25 funzionari con formazione informatica; n. 15 funzionari con formazione amministrativa. In entrambi i concorsi, il 30% dei posti da ricoprire è riservato al personale dei ruoli dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, appartenente all’area degli assistenti (ex area B) e in possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 dei rispettivi bandi.

BANDO FUNZIONARI FORMAZIONE INFORMATICA

BANDO FUNZIONARI FORMAZIONE AMMINISTRATIVA

I requisiti generali

I candidati dovranno essere in possesso di: cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o di altre categorie indicate nei bandi, con ulteriori requisiti; idoneità fisica; godimento dei diritti civili e politici; posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo. Non possono partecipare ai due concorsi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, o licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero per aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

I requisiti specifici

I candidati devono possedere alcuni requisiti specifici del ruolo per il quale presentano domanda. Funzionari formazione informatica: laurea triennale (L) in ingegneria dell’informazione (L-8); scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);– scienze e tecnologie informatiche (L-31); scienze economiche (L-33); scienze matematiche (L-35); statistica (L-41); ogni altro titolo di studio equipollente ed equiparato in base alla normativa vigente Oppure dovranno possedere la laurea magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi:

laurea in Fisica (LM-17, 20/S); laurea in Informatica (LM-18, LM-66, 23/S); laurea in Ingegneria dell’Automazione (LM-25, 29/S); laurea in Ingegneria della Sicurezza e delle Telecomunicazioni (LM-26, LM-27, 30/S); laurea in Ingegneria Elettronica (LM-29, 32/S); laurea in Ingegneria Gestionale (LM-31, 34/S); laurea in Ingegneria Informatica (LM-32, 35/S); laurea in Matematica (LM-40, LM-44, 45/S, 50/S); laurea in Scienze Statistiche ed in Finanza (LM-82, LM-83, LM-16, 48/S, 90/S, 91/S, 92/S); laurea in Scienze dell’Economia e in Scienze Economico-Aziendali (LM-77, LM-56, 64/S, 84/S); ogni altro titolo di studio equipollente ed equiparato in base alla normativa vigente. Per quanto riguarda i funzionari formazione amministrativa, dovranno essere in possesso di laurea triennale (L) in: L5 Filosofia; L10 Lettere; L14 Scienze dei servizi giuridici; L16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L20 Scienze della comunicazione; L33 Scienze economiche; L36 Scienze politiche e delle Relazioni internazionali; L40 Sociologia; ogni altro titolo di studio equipollente ed equiparato in base alla normativa vigente. Oppure, dovranno essere in possesso del diploma di laurea (DL) in: Economia e Commercio; Filosofia; Giurisprudenza; Lettere; Scienze dell’Amministrazione; Scienze della Comunicazione; Scienze politiche e relazioni internazionali; Sociologia; Statistica e Scienze Statistiche. O, ancora della laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione, ai sensi del D.M. 9 luglio 2009, pubblicato sulla G.U.– serie generale- n. 233 del 7 ottobre 2009, nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente.

La selezione

L'Agea, in base al numero di domande pervenute, si riserva, per ciascun concorso, la facoltà di svolgere una prova preselettiva, che consisterà in domande a risposta multipla sulle discipline previste per le prove scritte. Le selezioni consistono in tre prove d’esame: due scritte e una orale.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda di ammissione è necessario attendere la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale e sul portale inPA. Le domande di partecipazione ai concorsi Agea per funzionari dovranno poi essere presentate entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale “Concorsi ed Esami”. I candidati dovranno trasmettere la domanda di ammissione al concorso esclusivamente con modalità telematica.

