Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, concorso per funzionario della comunicazione: il bando

Un concorso per funzionario della comunicazione è stato indetto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'assunzione sarà a tempo determinato (due anni) e occorre, da parte di chi sarà assunto, una comprovata esperienza in social media. Il contratto sarà di terza area, fascia economica iniziale F1.

I requisiti

Possono presentare domanda i candidati in possesso di: cittadinanza Italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; assenza condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l’obbligo di indicarli in caso contrario; idoneità fisica all’impiego; essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva; esperienza lavorativa certificata presso Uffici di comunicazione di Pubbliche Amministrazioni e/o organismi di diritto pubblico: specificando dove è stata prestata, ruoli e relative decorrenze; iscrizione all’albo dei giornalisti da almeno dieci anni; comprovata esperienza in social media, specificando ruoli, mansioni, decorrenze; buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso il trattamento dei dati personali; non trovarsi nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado nonché di non aver svolto attività professionale contro l’Amministrazione; dare il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso a ricevere comunicazioni a mezzo posta elettronica;

diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o laurea specialistica in scienze della comunicazione o relazioni pubbliche o ad indirizzo assimilabile, conseguito con un punteggio di almeno 106/110.

IL BANDO

La selezione

Per quanto riguarda la selezione, il diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o laurea specialistica in scienze della comunicazione o relazioni pubbliche ovvero ad indirizzo assimilabile, conseguito con un punteggio di almeno 106/110 ovvero punteggio equiparato verrà valutato fino a 3 punti; l'esperienza certificata presso Uffici di comunicazione di Pubbliche Amministrazioni e/o organismi di diritto pubblico fino a 4 punti; comprovata esperienza in social media fino a 3 punti. Il punteggio massimo attribuibile è di 10 punti. Al termine della valutazione dei titoli sarà stilata una graduatoria. I primi 20 candidati in ordine di graduatoria verranno convocati per un colloquio. Al colloquio potrà essere attribuito il punteggio massimo di 10 punti e si intende superato al raggiungimento di almeno 7 punti.

La domanda

La domanda di ammissione al concorso per esperto in Comunicazione presso il MIT deve essere presentata mediante il portale inPA, collegandosi al link presente sulla pagina del concorso, entro le ore 11 del 9 giugno 2023.

