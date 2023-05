Consiglio di Stato, concorso per consiglieri: chi può partecipare, le prove

Pubblicato sulla gazzetta ufficiale il concorso per la selezione di 6 Consiglieri del Consiglio di Stato. Il bando è riservato ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, i funzionari delle amministrazioni dello Stato, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di anzianità oppure nella ex-carriera direttiva, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali è richiesta la laurea in giurisprudenza.

Le prove

Saranno cinque le prove scritte e una orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano; diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'Unione europea; diritto amministrativo (prova teorica); diritto amministrativo (prova pratica); scienza delle finanze e diritto finanziario. La prova orale obbligatoria avrà ad oggetto, oltre che le materie delle prove scritte, anche le seguenti materie: diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto del lavoro, diritto pubblico dell'economia, diritto penale, diritto processuale civile, amministrativo e penale, diritto della navigazione, storia del diritto italiano con riferimenti al diritto comune; economia politica; politica economica e finanziaria. È prevista anche la a prova orale facoltativa che avrà ad oggetto due lingue straniere a scelta del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

La commissione

La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di sezione del Consiglio di Stato, da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle università statali di Roma. Per le prove facoltative di lingue straniere, la commissione è integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame. I componenti ed il segretario della Commissione saranno nominati con successivo provvedimento. La Commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti. Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

La domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere consegnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del segretariato generale, U.S.R.I. - Servizio personale delle magistrature, via dell'impresa n. 89 – 00186 Roma, all'ufficio accettazione corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, entro il termine di decadenza del 4 giugno 2023. I candidati dovranno utilizzare l’apposito modulo predisposto per il concorso e pubblicato in allegato alla gazzetta ufficiale.

