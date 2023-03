Polizia di Stato, pubblicato un bando per orchestrali: i requisiti

La polizia di Stato ha pubblicato il bando di concorso per il conferimento di 8 posti di orchestrale del ruolo degli orchestrali della banda musicale. La selezione è destinata a chi suona clarinetto, flicorno, fagotto, corno, contrabasso.

I posti

Il concorso per orchestrali è finalizzato alla copertura di un posto di 1° Clarinetto soprano Sib solista n.1 – Prima parte “A”; un posto di 1° Flicorno soprano Sib con l’obbligo della 1° Cornetta e della fila – Prima parte “A”; un posto di 2° Clarinetto soprano Sib n.1 – Prima parte “B”; un posto di 1° Fagotto – Prima parte “B”; un posto di 2° Corno – Seconda parte “A”; un posto di 1° Clarinetto soprano Sib n.8 – Seconda parte “B”; un posto di 2° Contrabbasso con l’obbligo della quinta corda – Seconda parte “B”; un posto di 8° Corno con l’obbligo della fila – Terza parte “B”.

I requisiti

I candidati alla selezione pubblica devono avere: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; possesso delle qualità di condotta; non avere superato il 40º anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di 3 anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti; non essere stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile a meno che sia stata presentata apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza; idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’espletamento delle mansioni; diploma accademico di secondo livello o titolo equipollente nello strumento relativo al posto o ai posti per cui si concorre secondo la corrispondenza di cui alla tabella riportata nel bando. Nell’ipotesi in cui sia stato conseguito il diploma di conservatorio, maturato nell’ambito del previgente ordinamento, il candidato deve possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi universitari.

Le prove

Per quanto riguarda le prove, c'è l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti per la nomina a orchestrale della Polizia di Stato; prove di esecuzione e lettura; prova di esecuzione nell’insieme della banda per i candidati partecipanti alle Prime e Seconde parti “A” e “B”; colloquio; valutazione dei titoli.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 26 aprile 2023, attraverso il portale concorsi della Polizia di Stato. La procedura informatica è accessibile autenticandosi con Spid o Cie e si deve essere in possesso della Pec.

