Ferrovie dello Stato cerca macchinisti in Sicilia: come presentare la domanda

Ferrovie dello Stato Italiane cerca personale in Sicilia e in particolare chi svolge il lavoro di macchinista. Il gruppo ha aperto le candidature e propone, a chi verrà selezionato, un contratto di apprendistato professionalizzante. Il macchinista è il responsabile della conduzione dei treni e interagisce quotidianamente con apparecchiature innovative ed altamente tecnologiche.

I requisiti

Per partecipare alla selezione per diventare macchinista in Trenitalia SpA in Sicilia, occorre avere un'età tra i 18 e i 29 anni e la residenza in Sicilia, come titolo di studio, il diploma di scuola superiore quinquennale tra i seguenti indirizzi di studio: manutenzione e assistenza tecnica; elettronica e elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, trasporti e logistica, meccanica, meccatronica ed energia; liceo scientifico; liceo scientifico – opzione scienze applicate; liceo scientifico – sezione a indirizzo sportivo. Il voto di diploma può essere utilizzato come requisito preferenziale.

La selezione

Chi verrà selezionato per diventare macchinista in Trenitalia, verrà poi inserito in un percorso formativo professionalizzante volto all’acquisizione delle competenze per arrivare alla firma del contratto di lavoro.

Come presentare la domanda

Per partecipare alla selezione, occorrerà presentare la candidatura sul sito della società di trasporti entro il prossimo 3 aprile.

