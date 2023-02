Eurospin assume personale in tutta la Sicilia: i profili cercati e come presentare la domanda

Eurospin, il più grande gruppo discount italiano, cerca personale, con diverso profilo professionale, per i punti vendita sparsi in tutta Italia e anche in Sicilia sono tanti gli esercizi commerciali per i quali sono aperte le selezioni.

I profili richiesti e i luoghi di lavoro

Eurospin cerca in Sicilia: addetto al reparto gastronomia per il punto vendita di Barcellona Pozzo di Gotto (Me); addetto alle vendite da dislocare in provincia di Caltanissetta; addetto alle vendite per l'esercizio commerciale di Sant’agata di Militello (Me); addetto al reparto gastronomia e addetto al reparto macelleria entrambi per il punto vendita di Scicli (Rg); addetto al reparto macelleria da impiegare nel punto vendita di Mazara del Vallo (Tp); addetto al reparto macelleria e addetto al banco gastronomia per Sciacca (Ag). E ancora, addetti alle vendite per alcuni punti vendita a Palermo; addetti vendita da impiegare a Termini Imerese (Pa); addetto al banco gastronomia per Partanna (Tp);

addetto alle vendite – categoria protetta l. 68/99 in regione.

I requisiti

Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso del diploma, per alcune posizioni è richiesto un certo grado di esperienza o di specializzazione.

Come presentare la domanda

Per candidarsi per le posizioni aperte nelle filiali occorre collegarsi al sito Eurospin nella sezione lavora con noi. Dopo aver selezionato l'annuncio di interesse è possibile candidarsi online, inviando il curriculum vitae tramite l'apposito form.

