Procura generale presso la Corte di Cassazione: concorso per 40 tirocinanti, i requisiti

Pubblicato un bando di concorso per 40 tirocinanti alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Il tirocinio inizierà a giugno 2023 e terminerà a dicembre 2024.

I requisiti

I candidati dovranno avere un'età inferiore ai 30 anni e non avere riportato condanne per delitti non colposi. La partecipazione al concorso è riservata ai laureati che abbiano portato a termine un percorso almeno quadriennale in giurisprudenza riportando una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, e diritto amministrativo ovvero un voto di laurea non inferiore a 105/110.

Il tirocinio

La formazione dei tirocinanti avrà natura teorico-pratica e saranno ammessi a partecipare alle udienze oltre a potere visionare i fascicoli processuali. La partecipazione al tirocinio non farà sorgere alcun rapporto di lavoro e non sarà retribuita così come non sono previste indennità, salve eventuali borse di studio. È prevista la compatibilità del tirocinio con il contestuale svolgimento di altre attività (es. dottorato di ricerca o pratica forense) purché possa essere garantita la continuità ed assiduità nel percorso formativo.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 17 marzo 2023 e i candidati dovranno utilizzare esclusivamente la piattaforma telematica predisposta dal ministero della Giustizia accendendo con lo Spid attraverso il sito indicato nel bando.

La graduatoria

Entro il 14 aprile 2023 verrà redatta la graduatoria provvisoria ed entro il 5 maggio 2023 sul sito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

