Nuovo servizio Inps, un messaggio per avvisare se spettano bonus e prestazioni

Bonus, scadenze e promemoria, arriva la nuova funzione "servizi proattivi" dell'Inps per sapere con un sms se si può accedere a un beneficio. Il progetto è realizzato nell’ambito del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza.

Grazie a questa nuova funzione, sarà possibile scoprire da soli e in modo automatico i bonus a cui si ha diritto e i vantaggi che ci spettano. Gli utenti avranno la possibilità di ricevere in modalità proattiva, proposte di servizi ritenuti di interesse sulla base di informazioni già presenti negli archivi dell’Istituto, anche a seguito di precedenti richieste di servizio o informazioni, manifestazione di un bisogno.

I servizi Inps tramite sms, mail, o sull'App, manderanno una notifica che ricorda una scadenza o avverte che è possibile inoltrare la richiesta di un servizio o di un bonus, in base alle informazioni e alle richieste già fatte in precedenza. Se c'è il diritto a una prestazione, l’Inps comunicherà all’interessato la possibilità di presentare domanda. Allo stesso modo, se un utente percepisce una prestazione, l’Istituto lo indirizzerà ai servizi complementari e lo avvertirà della scadenza di termini in modo da consentirgli di effettuare in tempo gli adempimenti a suo carico.

