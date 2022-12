Concorso all'Asp di Palermo per 58 figure professionali: i profili cercati

Pioggia di concorsi nella sanità siciliana. Il bando più significativo è quello della Asp si Palermo, che mette in palio 58 posti a tempo indeterminato di vari profili del comparto. Il direttore generale Daniela Faraoni, poco prima di Natale, esattamente il 21 dicembre, ha firmato una delibera.

I profili cercati

I profili cercati sono: 1 ingegnere clinico, 1 ortottista, 2 tecnici sanitari della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusioni cardiovascolari, 5 tecnici di neurofisiopatologia, 13 terapisti occupazionali, 3 assistenti sanitari, 7 tecnici della prevenzione nell’ambiente nei luoghi di lavoro, 7 tecnici sanitari di radiologia medica, 7 tecnici sanitari di laboratorio biomedico e 12 autisti di ambulanza.

La domanda di partecipazione

I termini per la presentazione delle domande decorrono dalla pubblicazione del bando sulla Guri.

Concorsi nelle Asp siciliane

Altri concorsi nelle Asp siciliane in scadenza nei primi giorni di gennaio: avviso pubblico all'Azienda di Caltanissetta per incarichi (formazione graduatorie) a dirigenti medici per i servizi di assistenza primaria, continuità assistenziale, PLS ed EST. All'Asp di Agrigento un Avviso per incarichi (formazione graduatorie) a dirigenti medici per: pediatria di libera scelta; assistenza primaria; emergenza sanitaria territoriale; continuità assistenziale e sanità penitenziaria. All'Asp di Agrigento, bando per 5 posti a tempo indeterminato di autista di ambulanza. Tutte le procedure per presentare le domande sono visibili sui siti ufficiali delle Aziende.

