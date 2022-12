Concorso per dirigente scolastico: i requisiti, chi può partecipare

Un concorso per dirigente scolastico è stato predisposto dal ministero per l'Istruzione. Sulla gazzetta ufficiale del 22 dicembre 2022 è stato pubblicato il regolamento Regolamento del concorso volto a definire le modalità di svolgimento.

I requisiti

Possono presentare domanda i docenti e il personale educativo confermati in ruolo e che abbiano svolto servizio nelle istituzioni scolastiche e educative dello Stato in possesso di: laurea magistrale; laurea specialistica; diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma d’istituto secondario superiore.

Anni di servizio

Chi intende partecipare al concorso selettivo per dirigenti scolastici, inoltre, deve essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato e avere svolto almeno cinque anni di servizio nelle istituzioni scolastiche e educative statali.

Le prove

Qualora il numero delle domande sia notevole, si procederà ad una preselezione. Il concorso si articolerà poi in una prova scritta e una orale.

La prova scritta, unica per tutto il territorio nazionale, consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua inglese.

I quesiti riguardano: normativa del sistema di istruzione, conduzione delle organizzazioni complesse, programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica e all’innovazione digitale, organizzazione del lavoro e gestione del personale, valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici, elementi di diritto civile e amministrativo, contabilità di Stato, sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea. La prova orale consiste in un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico. Prevista anche una verifica della conoscenza e della capacità di utilizzo degli strumenti informatici.

I bandi

Adesso si attendono ora i bandi di concorso che dovranno essere disposti dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

