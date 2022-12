Il bonus energia sarà esteso: ecco a chi spetta e come ottenerlo, nuovo limite Isee

Sono 21 i miliardi di euro stanziati dal governo in sede di legge di bilancio per gli interventi contro il caro energia. Di questi, nove miliardi saranno destinati alle famiglie: in particolare, per i nuclei familiari meno abbienti è prevista l’estensione del bonus sociale, una forma di agevolazione per le fasce a basso reddito in vigore da molti anni che ha lo scopo di aiutare le famiglie a sostenere il costo di acqua, luce e gas.

Chi si ritrova sotto un certo Isee (indicatore situazione economica equivalente), fino a quest’anno fissato a 12 mila euro, ha diritto a tariffe agevolate fissate dall’Arera (autorità regolazione per energia reti e ambiente). Dal 2021 queste tariffe speciali vengono applicate senza il bisogno di alcuna richiesta: basta, infatti, presentare presentare il proprio Isee all’Inps, che fornirà direttamente i dati alle autorità preposte.

Bonus energia, ecco a chi spetta

La finanziaria messa a punto dal governo Meloni, però, ha annunciato un ampliamento dei bonus sociali luce e gas: ad essere ammessi, infatti, saranno i nuclei familiari fino a 15 mila euro di Isee. Si alza, dunque, la soglia, allargando la platea facendo in modo che la misura possa concentrarsi su più famiglie: a beneficiare dei bonus sociali dell’energia saranno quindi oltre seicento mila famiglie, che si aggiungono alle già due milioni e cinquecento mila che già ricevono aiuti per le sole bollette della luce, e un milione e cinquecento mila per quelle del gas.

Niente più oneri di sistema

A questo va aggiunta l’eliminazione degli oneri di sistema. Questi rappresentano i costi fissi presenti all’interno della bolletta, stabiliti sempre dall’Arera, relativi a specifici obiettivi collettivi che riguardano il sistema elettrico, come la produzione di energia da fonti rinnovabili o il bonus sociale: l’eliminazione degli oneri sarà un investimento di circa 500 milioni di euro e riguarderà anche l’illuminazione pubblica e la ricarica dei veicoli elettrici.

