Bonus da 350 euro per i lavoratori del terziario: quando verrà erogato e chi lo percepirà

Bonus da 350 euro per i lavoratori dipendenti del macrosettore terziario e coloro che operano nella distribuzione moderna organizzata e nella distribuzione cooperativa. Dovrebbero essere circa 3 milioni, secondo alcune stime, i lavoratori interessati da questo contributo.

Bonus 350 euro, cos'è

Si tratta di un accordo tra i sindacati e le associazioni delle cooperative di consumo, che hanno firmato un "protocollo straordinario", per dare risposte ai rincari. Si tratta di un bonus una tantum che verrà erogato in due distinte tranche da 200 euro che arriveranno già con la busta paga di gennaio e 150 euro. Per questi ultimi occorrerà aspettare marzo.

Bonus 350 euro, i beneficiari

Il bonus è per tutti i dipendenti inquadrati al quarto livello. Sempre per questi lavoratori, dal mese di aprile scatterà un aumento di 30 euro al mese, in attesa del rinnovo dei contratti collettivi nazionali della filiera

I sindacati

L’accordo, che è stato siglato il 12 dicembre scorso, viene definito dai sindacati “un passo importante per la tutela dei lavoratori, considerata la difficile congiuntura economica”, i cui effetti determinano una significativa “riduzione della redditività delle aziende” oltre che la “perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni”.

