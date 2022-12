Bando per 1.758 allievi agenti della polizia penitenziaria: ecco chi ha superato le prove di esame

È stato pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, l’avviso relativo alla pubblicazione dei risultati della prova d’esame del concorso pubblico, per esame e titoli per 1758 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria. Si tratta di 1318 uomini e 440 donne. I risultati delle prove d'esame sono stati pubblicati lo scorso 5 dicembre 2022, nella scheda sintesi presente sul sito www.giustizia.it.

I candidati e le candidate al concorso del bando, risultati idonei alla prova d’esame, dovranno far pervenire l’estratto della documentazione di servizio, pena la non valutabilità dei titoli, dal 15 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023. I candidati saranno convocati per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, in base al calendario che sarà pubblicato sul sito www.giustizia.it, con valore di notifica a tutti gli effetti, almeno venti giorni prima del bando di concorso.

TUTTI I RISULTATI

Per tutelare la riservatezza dei dati personali, in ottemperanza alla vigente normativa, ciascun candidato è individuato con il codice identificativo della propria domanda di partecipazione al concorso.

